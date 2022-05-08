إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة برأس غارب.. والسيطرة على حريق بالغردقة

شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، حادثين الأول كان بانقلاب سيارة ملاكي على طريق «رأس غارب - الغردقة» بمنطقة جبل الزيت، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، والآخر نشوب حريق في أشجار النخيل والهيش بسبب عقب سيجارة بالقرب من الممشى السياحي بالغردقة، ولم تسفر عن إصابات، وتم السيطرة عليه.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الغردقة - رأس غارب»، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق نخيل في الغردقة

وفي سياق آخر، سيطرت سيارات الحماية المدنية على حريق شب في بعض أشجار النخيل والهيش بالقرب من الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا بحدوث الحريق، وتم إخطار الحماية المدينة التي انتقلت إلى مكان الحادث أمام قرية السندباد بشارع جانبي خلف الممشي السياحي، وانتقل إلى مكان الحادث مدير أمن البحر الأحمر والقيادات الأمنية وسيارات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق، فور وصول سيارات الإطفاء.

واشارت المعلومات الأولية، أن الحادث سببه إلقاء عقب سيجارة تسبب في إشعال النيران في بعض الهيش وعدد من أشجار النخيل، ولم تسفر عن أي إصابات وجار تحديد حجم الخسائر.