الناتو يستفز روسيا مجددا: نرحب بانضمام فنلندا والسويد في أسرع وقت

في تصريحات قد تثير الاستفزاز الروسي وتدفع بالأزمة الحالية إلى حرب دولية، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، بانضمام السويد وفنلندا الحدوديتين مع موسكو، إلى الحلف إذا قررتا ذلك، متعهدا بضمهما في أقرب وقت.

الناتو يدعو فنلندا والسويد للانضمام إليه

وبحسب ما نقلته قناة «العربية»، أكد الأمين العام للناتو، اليوم، أن القرار يعود إلى فنلندا والسويد، متوقعا أن يتم ذلك بسرعة، في إشارة ضمنية لموافقة الحلف على إنضمام الدولتين إليه، وهو التصرف الذي حذرت روسيا في وقت سابق منه، مشيرة إلى أن موسكو سترد على ذلك حال حدوثه.

فنلند والسويد يستعدان للانضمام منتصف مايو

وعلى الرغم من أن ستولتنبرج، لم يحدد فترة زمنية معينة لهذا الطلب، إلا أنه وعد الدولتين بالحماية الكاملة حال حاولت موسكو ترهيبهما جراء طلبهما الانضمام رسميا إلى الحلف، لافتا إلى وجود سُبل لتخطي تلك الفترة الانتقالية بالنسبة لفنلندا والسويد، فيما تشير التوقعات إلى أنهما ينويان الانضمام منتصف مايو المقبل.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أن الدول الـ30 الأعضاء، قدمت مساعدات إنسانية وعسكرية إلى أوكرانيا، لا تقل عن 8 مليارات دولار.

دول الناتو تدعم أوكرانيا بـ8 مليارات دولار

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه العديد من دول الغرب، على زيادة الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو وشركاء الحلف، عقد مؤخرا بقاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وتسعى كل من فنلندا والسويد، إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حيث حشدتها دعما شعبيا وعاما من أجل مساندتها، خاصة عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي شنتها موسكو في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بهدف إيقاف التمدد الشرقي لحلف الناتو، إلا أن الحلف يسعى لزيادة استفزاز روسيا عقب تمدده على حدودها بصورة أكثر سرعة.