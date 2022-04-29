الصين تتحدى الناتو: لا تحدثونا عن المبادئ وأنتم تخربون وتقتلون الأبرياء

اتهمت وزارة الخارجية الصينية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بإفساد أوروبا وإثارة الصراعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد أن قال وزير خارجية المملكة المتحدة للصين إن عليها «الالتزام بالقواعد»، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية اليوم.

وجددت ليز تروس، في كلمة ألقتها في قصر مانشن هاوس في لندن، دعوتها لتعزيز الناتو في أعقاب حرب أوكرانيا، كما وجهت «تروس» تحذيرًا مباشرًا إلى الصين قائلة: «يجب على الدول أن تلتزم بالقواعد، وهذا يشمل الصين».

الصين: حلف الناتو شرد وقتل المدنيين الأبرياء

في المقابل، رفض وانج وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تصريحات «تروس»، واتهم الناتو بمطالبة الدول الأخرى بالالتزام بالمعايير الأساسية بينما الحلف شن الحروب بشكل تعسفي وألقى بالقنابل على دول ذات سيادة، مما أسفر عن مقتل وتشريد المدنيين الأبرياء.

وقال «وانج»: «الناتو، وهو منظمة عسكرية في شمال الأطلسي، جاء في السنوات الأخيرة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ لإلقاء ثقله وإثارة الصراعات»، مضيفًا: «قد أفسد كحلف أوروبا، هل تحاول الآن إفساد منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحتى العالم؟».

وزيرة خارجية بريطانيا تدعو حلف الناتو لتعزيز التعاون مع تايوان

وكانت وزيرة خارجية المملكة المتحدة، ليز تروس، قالت في كلمتها إن على حلف الناتو استباق التهديدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتوسيع نظرته إلى الديمقراطيات خارج أعضائها، مثل تايوان، التي تزعم بكين أنها مقاطعة صينية منشقة يجب أن تستعيدها.

وأشارت إلى أنه يمكن استهداف الصعود الاقتصادي للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقالت إنه يجب على الصين الالتزام بالقواعد.

وفي كلمات حملت لغة التهديد للصين، قالت وزيرة الخارجية البريطانية: «أظهرنا مع روسيا نوع الخيارات التي نحن على استعداد لاتخاذها عندما يتم انتهاك القواعد الدولية».

الصين والموقف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

ورفضت الصين إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ أن موسكو أحد أقرب حلفائها، مما أثار انتقادات وحث الحكومات الأوروبية والحكومات الأخرى على استخدام نفوذها ضد موسكو.

وبحسب ما ورد، تعرضت القمة الأخيرة بين الصين والاتحاد الأوروبي للتوتر، حيث رفض الممثلون الصينيون الضغط الذي مارسه نظرائهم الأوروبيون للمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال رئيس مجلس الدولة في الصين، لي كه تشيانج، إن بكين ستسعى لتحقيق السلام بطريقتها الخاصة.