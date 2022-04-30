عاجل.. تركيا ترفض المشاركة في مناورات «الناتو» باليونان

أعلنت تركيا عدم مشاركتها في مناورات حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في اليونان وذلك تجنبا للاستفزاز، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

احتجاج يوناني على الاختراق التركي

كانت اليونان شنّت يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا قويا ضد تركيا بسبب التحليق غير المشروع لطائرات تركية في شرق بحر إيجه.

واستدعت وزارة الخارجية في أثينا السفير التركي لدى اليونان لبدء الاحتجاج، وجاء في بيان الوزارة أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للسيادة اليونانية، وهي تحد غير مقبول وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

اليونان: التحليق فوق أراضينا غير قانوني واستفزازي

وشددت على أن عمليات التحليق بالإضافة إلى كونها غير قانونية واستفزازية، فإنها تعرض الحركة الجوية الدولية للخطر، مضيفة أنّها تتعارض مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين البلدين وتقوض الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الثقة.