حصاد 60 ألف فدان قمح وتوريد أكثر من 10 آلاف طن بسوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وخميس محمد علي القائم بعمل مدير مديرية الزراعة بسوهاج، والدكتور أبو الحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

حصاد 60 ألف فدان قمح

وناقش الاجتماع موقف حصاد محصول القمح والكميات التي تم توريدها للشون والصوامع حتى الآن، وأوضح وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، حصاد 60 ألف فدان، من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تبلغ 211 ألفا و862 فدانا، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، فيما تم توريد 10 آلاف طن و603 كيلو جرامات قمح للصوامع والشون حتى الآن.

وأكد محافظ سوهج، ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد الأقماح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، مشددا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، مششدا على مصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

الالتزام بضوابط وزارة التموين

ووجه محافظة سوهاج، بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الاقماح، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح.