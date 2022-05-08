إجراءات احترازية خلال امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي في سوهاج

بدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022، التي تستمر حتى الخميس 12 مايو، وذلك للمدارس الرسمية واللغات والمدارس الخاصة بمحافظة سوهاج.

امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي

وبدأت امتحانات اليوم الأول بأداء اختبار اللغة العربية، الذي بدأ في تمام الساعة 8 صباحا وحتى 10:30 صباحا، حيث استمر ساعتين ونصف، ثم اختبار التربية الدينية الذي بدأ الساعة 10:45 صباحا، لينتهى في 12:15 ظهرا.

وصرح الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بأن أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي لاختبارات الفصل الدراسى الثاني 2022 يكون في الفترة الصباحية فقط بجميع مدارس محافظة سوهاج، وأنه تم وضع امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي بمعرفة موجه أول المادة من خلال بنك الأسئلة، مع تحقيق الجوانب الفنية باختيار نماذج الأسئلة واختلافها بين المدارس.

إجراءات احترازية في اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي

وأكد «أبو زيد»، أنه تم تجهيز لجان امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائى في وقت سابق لتطبيق خطة وزارة الصحة والسكان للالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي تحرص عليها الوزارة، مع الاهتمام بالتزام كل طالب بمكانه في اللجنة مع ارتداء الكمامة داخل اللجان.