رئيس قناة السويس: زيادة كراكات مشروع التوسعة إلى 8.. وتكريك 5.7 مليون متر من الرمال

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه تمت زيادة عدد الكراكات العاملة في مشروع حفر وتوسعة قناة السويس إلي 8 كراكات.

وأضاف خلال تفقده بعض الكراكات العاملة في المشروع وحركة الملاحة في قناة السويس إن الكراكة طارق بن زياد إحدى الكراكات التابعة للهيئة انضمت للعمل بمشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

تطورات مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة

وقال ربيع في بيان إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يمضي بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمني المحدد في ظل المتابعة الدورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للموقف التنفيذي لمشروع التطوير لما يتمتع به من أهمية كبيرة نحو زيادة عامل الأمان الملاحي بالقطاع الجنوبي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية".

انتهاء 24% في مشروع ازدواج البحيرات و23% في التوسعة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس قائلا إن معدلات الإنجاز بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة بلغت 24%، بإجمالي كميات تكريك قدرها 15 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

وأضاف أن إجمالي معدلات التكريك بموقع مشروع توسعة قناة السويس من الكم 132 إلى الكم 162 حوالي 5.7 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 32%.

وأكد أن زيادة الكراكات إلي 8 خلال الفترة الحالية يأتي لزيادة معدلات الأنجاز خلال الفترة المقبلة مشيراً إلي أن 4 كراكات تعمل في مشروع التوسعة والتعميق هي: مهاب مميش وحسين طنطاوي وصديق وطارق بن زياد.

وتابع أن هناك 4 كراكات أخرى تشارك في مشروع الإزدواج في منطقة البحيرات هي: الحمرا والمرفأ والصدر وكاسيوسيا.

وأشار ربيع إلي أن الأعمال الهندسية والمدنية في محيط مشروع التوسعة والتعميق تجاوزت نسبة إنجاز حوالي 56 %، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 85%، وتخطت نسبة إنجاز شمعات الرباط الجديدة 45%.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة وتشهد زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت التقارير الملاحية، خلال اليوم الأحد وأمس السبت، عبور 120 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات كلية قدرها 7.5مليون طن