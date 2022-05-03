أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى حمولة صافية في تاريخها خلال أبريل

علّق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على تسجيل الهيئة أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال شهر أبريل الماضي وتسجيل رقم قياسي في معدلات العبور، قائلا: «سجلنا أعلى حمولة صافية في تاريخ القناة بواقع 114 مليون طن، بزيادة عن نفس الفترة في العام الماضي بنحو 3.9%».

وأضاف الفريق ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «حققنا 629 مليون دولار بزيادة 13.6% عن شهر أبريل الماضي، حيث نحقق أرقاما قياسيا رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإنّ ما حدث إنجاز للقناة».

الأثر الإيجابي لحرب أوكرانيا على قناة السويس أكبر من «السلبي»

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها أثر سلبي وآخر إيجابي، موضحًا أنّ الأثر الإيجابي تغلّب على الأثر السلبي في قناة السويس، مردفًا: «البترول الذي كان يخرج من روسيا وأوكرانيا إلى أوروبا لم يكن يمر في قناة السويس، حيث اتجهت أوروبا إلى الخليج للحصول على البترول من الخليج، وتعتبر قناة السويس أكثر الوسائل أمانا».

وأردف: «جالنا سفن مكنتش بتعدي قبل كده، لا نتمنى هذا النوع من الأزمات والحروب بين الدول، لكنّ العامل الإيجابي للأزمة تغلب على العامل السلبي وذلك في قناة السويس».

ولفت، إلى أنّ تطوير القناة مستمر، إذ تسير الأعمال وفقا لما هو مخطط له، موضحًا: «توسعة القناة مثل المشروعات القومية، وبالتالي فإنّ عائدها بعيد، حيث نقدم الخدمة للعميل دون أن ننظر إلى الأثر الإيجابي أو العائد فورا».

التوسعة ستؤدي إلى زيادة عدد سفن قناة السويس إلى 6 في المجرى

وأوضح، أن التوسعة ستؤدي إلى زيادة عدد سفن قناة السويس إلى 6 في المجرى، كما ستتحسن الخدمات المقدمة للعملاء، وستكون القناة جاهزة لاستقبال عدد أكبر من السفن العملاقة.

سياسات تسعيرية مرنة

وتطرق إلى السياسات التسعيرية للقناة، من أجل جذب المزيد من الخطوط الملاحية الجديدة، وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: «نتعامل بسياسات تسويقية مرنة تتعامل مع الموقف العالمي، وجهزنا كل السيناريوهات، مثلما نجحنا في التعامل مع أزمة كورونا، أما سفن شرق كندا وشرق الولايات المتحدة وغرب أوروبا، فإنّ طريقهم أقرب إلى رأس الرجاء الصالح، ونجهز لهم حوافز».