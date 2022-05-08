اختيار دكتور بمدينة زويل ضمن 6 أساتذة متميزين بالعالم في «الفوتونيات»

أعلن مجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، اختيار الدكتور صلاح عبيه المدير والمؤسس لمركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمرة الثانية على التوالي، أستاذًا متميزًا ضمن 6 يتم اختيارهم سنويًا على مستوى العالم في مجال الفوتونيات تكريمًا لما قدّموا من مساهمات تقنية وصناعية وريادية متميزة في مجال الضوئيات.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وأرسلت الدكتورة كارمن نينوني، رئيس مجلس إدارة مجمع مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، خطابًا رسميًا إلى الدكتور صلاح عبية، هنّأته فيه بفوزه بجائزة الأستاذ المتميز في مجمع IEEE، لأبحاثه الرائدة في مجال الفوتونيات.

يذكر أن مجمع IEEE يبلغ عدد أعضائه أكثر من 400 ألف على مستوى العالم في أكثر من 160 دولة وتمنح هذه الجائزة السنوية للأعضاء الذين حققوا التميز والكفاءة ممن لهم سجل استثنائي مميز في أبحاث رائدة بمجال التخصص، وبذلك يعتبر عبية أول أستاذ يعمل في الجامعات الإفريقية والشرق الأوسط، يحصل على هذه الجائزة الرفيعة في تخصص الفوتونيات.

عبية: التكريم يعكس وضع البحث العلمي في مصر

وأعرب عبية عن امتنانه وشكره العميق لشركاء النجاح الحقيقيين، وهم فريقه البحثي بمركز الفوتونيات والمواد الذكية بمدينة زويل، وأيضا العديد من طلاب الدراسات العليا بالماجيستير والدكتوراه، الذين أشرف عليهم في مصر وبريطانيا وبعضهم يشغل الآن مناصب مرموقة في الجامعات والشركات المتخصصة بمختلف دول العالم.

وأضاف عبية أنّ هذا التكريم يعكس وضع البحث العلمي على قائمة أولويات الدولة المصرية في العصر الحالي الذي يشهد طفرة علمية حقيقية.