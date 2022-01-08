مفيد فوزي: النجم اللي يجري ورا التريند نجاحه مزيف.. زويل وصلاح معملوش كده

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن تغير الزمن وانتشار الميديا والتكنولوجيا تسببت في ظهور الخلافات الشخصية في حياة الفنانين أمام الجمهور بشكل كبير، موضحًا أن الحياة في الماضي كانت أبسط وأبطأ، مقارنة بما يحدث اليوم، إذ تتميز الحياة بالسرعة الشديدة ما يؤدي إلى تناقلها بسرعة: «الفنان اللي بيجري ورا التريند نجاحه مزيف، محمد صلاح وعمر الشريف مش بيعملوا تريند والدكتور زويل معملش تريند، وكلهم حققوا نجاحات كبرى، دون اللجوء إلى التريند».

التريند تلجأ له النفوس الضعيفة.. ويقضي نسبيا على القيم

وأضاف «فوزي» خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» عبر قناة MBC مصر: «التريند تلجأ له النفوس الضعيفة، والذي جهز فكرة التريند أراد أن يقضي نسبيا على القيم، وفي يوم من الأيام أجريت حوارا مع طفلة صغيرة من أطفال فؤاد المهندس، ورفضت أن ألتقيها مرة أخرى في هذه الأيام لمجرد ان أكون تريند، فقد رفضت أن أكون فرعا أو جزءً في هذه المسألة، لأن التريند مبني على اللا قيم».

مطالبة بتشريع بسبب رشوان توفيق وشريفة ماهر

وحول بروز المشكلات الشخصية للفنانين على السطح مؤخرا: «ليس هناك شيئا في الحياة اسمه السرية، ورشوان توفيق وابنته دخلا في مناقشة شخصية خطيرة، وتابعت كذلك خلافات الفنانة شريفة ماهر وابنها، وأظن أنه من المهم جدا صدور تشريع يمنع ظهور الإساءات الشخصية على الشاشة».

وتابع أن الإعلام يجب عليه أن يتجاهل هذه المشكلات وإلا سيكون شريكا فيها: «أدبيات الإعلام ألا نعلق، ويترك فيسبوك لزمانه وضجيجه ولا شيء أكثر، وسيموت بالسكتة القلبية حينما لا يجد ما يتفاعل معه، أما التريند، فهو سر مآسي الحياة».