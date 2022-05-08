محافظ المنيا: توريد 72 ألف طن من القمح منذ بدء الموسم بالشون والصوامع

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، بلغ 72222 ألف طن و319 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، حيث تم توريد 12947 طن و209 كيلو جرام حتى صباح اليوم الأحد وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعًا بجميع المراكز.

استلام الأقماح وفقًا لضوابط

ووجه محافظ المنيا، بتقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.

غرفة عمليات لتلقي الشكاوى

تستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أي شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و2320001 - 2342200.

على جانب آخر، وجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المعروضة، ولضبط الأسعار، ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك والتصدي لحالات الغش التجاري.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة تفتيشية بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث التموين والجهات المعنية على الأسواق والمقاهي والمحال التجارية ومحلات الجزارة بمجلس قروى الروضة، حيثُ أسفرت الحملة عن ضبط 15 مخالفة تنوعت بين ذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادة صحية، وإشغال طريق، وعدم إتباع الإجراءات الاحترازية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.