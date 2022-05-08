«الصحة» تعلن تطعيم المواطنين بـ83 مليون جرعة من لقاح كورونا في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة طعمت المواطنين بـ83 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدا أن هناك توجيهات بالتوسعات في عملية تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين على نهاية الشهر المقبل، للمساعدة فى انتهاء الجائحة وإعادة تصنيفها من خلال منظمة الصحة العالمية.

شحنات جديدة من لقاح كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تستعد لاستقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيجر خضوعها للتحليل من هيئة الدواء، ومن ثم توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا، لافتا إلى أن مصر من الدول الخالية من قوائم الانتظار الخاصة بتطعيم المسافرين لبعض الدول، التي وضعت مجموعة من الشروط لدخولها، ومنها الحصول على لقاح معين.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن جميع المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا، لم يشتكي أحد منهم من ظهور أى أعراض جانبية خطيرة أو غريبة، بعد الحصول على اللقاح حتى الآن، لافتا إلى أن جميع اللقاحات متوافرة، ولا داعي للخوف، خاصة فى التوقيت الحالي، في ظل توسعات جميع الدول لعملية التطعيم، لبحث سبل العودة للحياة الطبيعية مرة أخرى.

كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وطالب «عبدالغفار» المواطنين، بحجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان، مشيرا الى أن الحصول على اللقاح لم يعد أمرا صعبا، بل يتم فى غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، لافتا إلى استمرار توفير الوزارة للقاح داخل محطات المترو والسكك الحديدية والمولات التجارية الكبرى، من خلال الفرق الطبية لمساعدة المواطنين فى الحصول على اللقاح.