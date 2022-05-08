5 فئات مستحقة لمعاش المؤمن عليه المتوفى.. اعرف الشروط والتفاصيل

يتساءل الكثيرون عن مدى استحقاق معاش المتوفى، سواء المؤمن عليه أو صاحب المعاش، لتؤكد التأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة صاحب المعاش، يحق للمستفيدين عنه تقاضي معاشه، من أول الشهر الذي تمت فيه الوفاة، مشيرة إلى أن المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه، هم «الأرملة، الوالدين، الأبناء، البنات والوالدين، الإخوة وكذلك الأخوات».

استحقاق الأرملة لمعاش زوجها المتوفى

نص قانون التأمينات الاجتماعية، على استحقاق الأرملة لمعاش زوجها المتوفى، بشرط أن يكون زواجهما موثقا، ونص قانون التأمينات، على اعتبار المطلقة طلاقًا رجعيًا كالأرملة في حالة وفاة صاحب المعاش خلال فترة عدتها، وكذلك المطلقة الحامل حتى تلد.

الوالدان يستحقان معاش ابنهما المتوفى دون شروط

استحقاق الابن

يشترط لاستحقاق الابن معاش والده المتوفى، ألا يكون بلغ 21 سنة، باستثناء الطالب بمراحل التعليم التي لم تتعد الليسانس أو البكالوريوس، بشرط ألا يكون بلغ 26 عاما، وألا يكون عاملا لدى الغير، ولا يزاول مهنة.

كما يتم استثناء الابن العاجز عن الكسب، ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

البنت

نصت التأمينات الاجتماعية، على أن البنت تستحق معاش والدها المتوفى، بشرط ألا تكون متزوجة.

الإخوة والأخوات

نص قانون التأمينات على عدة شروط لاستحقاق الأخوة والأخوات للمعاش وتتمثل فيما يلي:

- يشترط ألا يكون للأخ أو للأخت دخلاً من أي مصدر، يعادل قيمة نصيبه في معاش أخيهم المتوفى أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​. ​

- ألا يكون أي من أبناء المؤمن عليه المتوفى، أو صاحب المعاش سبق استحقاقهم في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أي مصدر، يعادل قيمة معاش المؤمن عليه المتوفى، أو صاحب المعاش المتوفى، أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.