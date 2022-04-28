أخبار المعاشات: استمرار صرف مستحقات شهر مايو لأكثر من 10 ملايين مواطن

يبحث أصحاب المعاشات عن آخر أخبار المعاشات 2022، حيث يواصل أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10 ملايين و750 ألفا و842 مواطنا، فيما يتواصل صرف معاشات شهر مايو لليوم السابع على التوالى، والذى بدأ منذ الجمعة الماضي الموافق 22 أبريل 2022، قبل «عيد الفطر المبارك، عيد القيامة المجيد»، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صرف معاشات شهر مايو منذ الجمعة الماضي

و عن أخبار المعاشات، أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وفق بيان صادر له، أنه تم صرف معاشات شهر مايو2022، منذ الجمعة الماضي، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك أو التابعة للبريد المصري، والمنتشرة في كل محافظات الجمهورية، وعن طريق خدمة المحافظ الإلكترونية، بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشهر الماضي بزيادة المعاشات بنسبة 13%، تزامنا مع صرف معاشات شهر أبريل الماضية، أى قبل موعد الزيادة السنوية بـ ما يقرب من 3 أشهر«أبريل ومايو ويونيو»، لافتا إلى أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات 2022 تبلغ 9.6 مليار جنيه.

أخبار المعاشات: انتهاء المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء

وناشدت التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات المستهدفين في المرحلة الثانية لتحويل بطاقة صرف المعاشات الزرقاء القديمة إلى بطاقات ميزة، مجانا، قبل نهاية أبريل 2022 بمحافظات «كفر الشيخ،دمياط، المنيا، الفيوم، المنوفية، القليوبية، قنا، بني سويف».

وتعرض«الوطن»، أخبار المعاشات وفق ما أوضحه بنك ناصر الاجتماعي، الذي أكد إتاحة خدمة صرف معاش مايو 2022، من خلال منافذ شركة فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحا أنها تشمل أكثرمن 200 ألف منفذ للبيع المعتمد، إلى جانب 120 فرعا من فروع «فوري بلس».

وأصدر محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، تعليمات لكل مديري وموظفي فروع البنك، بتغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM»، بالحدود القصوى من النقدية، وذلك بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة.