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الأمن يضبط متسولا في الإسكندرية.. «كان بيعد الفلوس في الطريق»

كتب:

محمد بركات
04:19 م | الأحد 08 مايو 2022
متسول- أرشيفية

متسول- أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا ظهور أحد الأشخاص يقوم بعد مبالغ مالية بالطريق العام بالإسكندرية وبحوزته حقيبة قماش، وعلق شخص غير ظاهر بالمقطع على عده النقود نتيجة أعمال التسول. 

تحديد هوية المتسول 

وبالفحص تم تحديد الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وبحوزته مبلغ مالي، والحقيبة القماش التي ظهرت بمقطع الفيديو المشار إليه.

المتسول يعترف بتحصله على المبالغ المالية عن طريق استجداء المارة 

وبمواجهته بالمقطع أقر بأنه ذات الشخص الذي ظهر به، وأنه تحصل على المبالغ المالية عن طريق استجداء المارة.

 

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