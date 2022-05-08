برعاية الشباب والرياضة .. إنطلاق "مدينتي هاف مارثون" الجمعة القادم.. وسباق جديد ٣ كم لكل أفراد العائلة

تنطلق يوم الجمعة المقبل 13 مايو النسخة الثانية من "مدينتي هاف مارثون" ، برعاية وزارة الشباب والرياضة ، وبالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى و شركة "تراي فاكتوري" ، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلي المعايير الاحترافية .

ويبداً برنامج الهاف ماراثون بالتجمع وتسجيل الحضور في الساعة السادسة صباحاً . وتنطلق سباقات الـ 5 كم ، 10 كم ، 21 كم في السابعة صباحاً ، فيما ينطلق سباق الـ 3 كم في التاسعة والنصف صباحاً . ويتم توزيع الجوائز على الفائزين الساعة 10.00 صباحاً .

ويتميز مدينتي هاف ماراثون هذا العام باستحداث سباق الـ ٣ كم ، والذي يناسب مختلف الفئات العمرية وجميع أفراد العائلة، ويضم أيضا فعاليات كثيرة وفقرات ترفيهية وموسيقية وهدايا ومفاجأت لسكان مدينتي والرحاب وجميع المشاركين في الماراثون .