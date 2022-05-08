تفاصيل واقعة طالبة طب عين شمس المزيفة.. «مريضة نفسية ودخلت الكلية مع صاحبتها»

كشف عميد كلية الطب جامعة عين شمس الدكتور أشرف عمر، عن حقيقة وجود فتاة تدعي انتسابها لكلية الطب جامعة عين شمس و قيدها بالكلية، قائلاً: «فور انتشار البوست جرى استدعاء صاحبة المنشور، وتبين من حديثها وجود طالبة دخلت مع صديقتها المقيدة بالكلية وحضرت عددا من المحاضرات والحفلات المقامة بالكلية كمدعوة، ولكنه بعد المراجعة لم يتم اكتشاف قيدها أو تسجيلها بأي كلية أو جامعة وكذلك عدم قيدها أو تسجيلها لا محاضرة وأن كذبها وادعائها كان بين أصدقاىها ولم تزور أي أوراق رسمية».

عميد الكلية: الفتاة مريضة نفسية وحاصلة على ثانوية عامة

وأوضح عميد الكلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكلية استطاعت الوصول للطالبة واستدعائها، وبالفحص والعرض على عدد من الأطباء النفسيين تبين أنها مريضة نفسية، وغير مقيدة بأي فرقة جامعية، وحاصلة على ثانوية عامة فقط: «قمنا بعرضها على أطباء نفسيين و صرف أدوية لها وعلاجها كجزء من دور الجامعة المجتمعي».

انتشار الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، منشورًا لطالبة تدعى ياسمين نبيل، بكلية الطب جامعة عين شمس، قائلة: «الدنيا عندنا في طب عين شمس مقلوبة بسبب إن فيه واحدة عملت نفسها طالبة عندنا في الكلية وهي للأسف ربنا مكنش رايد ليها الكلية، ولكنها عاندت إرادة ربنا، والبنت دي للأسف ضحكت على أهلها خوفا عليهم من رد فعلهم، وبتقول إنها جابت 90%، وعملت تظلم وطلع ليها درجات والدرجات دي دخلتها الكلية عندنا، وهي في الأصل جايبة 75%».