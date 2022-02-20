طب عين شمس: الطلاب الممنوعون من دخول الامتحان بسبب المصروفات خاضعون للبرنامج الخاص

كشف الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حقيقة منع عدد من الطلاب بالكلية من دخول الامتحانات، قائلا: «الطلاب الذين جرى منعهم، بالبرنامج الخاص وبمصروفات يجرِ تقسيمها خلال العام، والطلاب لم يسددونها، علما بأن العام الدراسي بدأ في شهر أكتوبر الماضي، وحتى الآن لم يتم دفع أية مبالغ من الطلاب».

وأوضح عميد الكلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك لجنة مشكلة من عميد الكلية، ومدير البرنامج وعضو لجنة قانونية، لبحث أي حالات تعثر مالي لمساعدتها، لافتا إلى أنه جرى لعدد من الطلاب تخفيض 25% من قيمة المصروفات، والتأجيل لمن كانت لديه ظروف من طلاب الدفعة.

عميد الكلية: 4 طلاب أثاروا المشكلة وجميعهم بالبرنامج الخاص

وأكد أن الطلاب الذين جرى منعهم 4 طلاب، ولم يتقدموا بأية أعذار للجنة، توضح موقفهم وأسباب تعثرهم، منوها بأن إدارة الكلية أجرت مقابلة معهم، وأكدوا أنهم سيسددون المصروفات خلال أسبوع، لافتا إلى أن هناك 5 امتحانات للمادة التي جرى حرمانهم منها، يحق لهم الدخول فورا بعد سداد المصروفات.

أشرف عمر: لم نحرر محاضر ضد الطلاب

أشار عميد الكلية، إلى أن قرار المنع صادر من مجلس جامعة عين شمس، منوها بأن هناك قرار سابق، كان صادرا بوقف قيد الطلاب غير المسددين للمصروفات، ولم يتم العمل به، قائلا: «على الرغم من التسهيلات التي تقدمها الكلية، ومراعاة الظروف، وبحث الحالات المتعثرة، إلا أن هناك البعض لم يسدد».

صندوق التكافل الاجتماعي يقدم خدماته لطلاب البرنامج العام

وبالنسبة لطلاب البرنامج العام، أوضح عميد الكلية، أن هناك صندوق تكافل اجتماعي، يتحمل قيمة سداد المصروفات للطلاب المتعثرين، وفقا للاشتراطات والأوراق المقدمة، بخلاف طلاب البرنامج الخاص: «الطالب من قبل التحاقه بالبرنامج الخاص، يعلم أنه بمصروفات وعلى دفعات»، متابعا: «الامتحان المشكو منه يعاد 5 مرات، ويحق للطالب الدخول في أي امتحان آخر بعد سداد المصروفات، ومطالبة الطالب بدفع المصروفات حق للمؤسسة، والطلاب بالبرنامج الخاص على علم منذ البداية والأقساط كاملة، وأن الكلية لم تجري أي محاضر تجاه الطلاب».