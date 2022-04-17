«طب عين شمس»: إعادة مستشفى العزل لعمله الطبيعي بعد عيد الفطر

قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، إن نسب الإشغالات بالأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19» منخفضة جدًا دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتًا إلى أنه جرى استعادة كافة إجراءات العمل الطبيعية بكافة الأماكن التي كانت مخصصة للعزل، مثل مستشفى المسنين والباطنة وإلغاء المستشفى الميداني.

العزل بمستشفى عين شمس التخصصي بالعبور

وأضاف «عمر» في تصريحات للوطن، أن العمل بالعزل للمصابين يسير بمستشفى عين شمس التخصصي بالعبور فقط، لافتًا إلى أنه من المقرر صدور قرار بإلغاء تخصيصها كعزل لمصابي كورونا، واستعادة دورها الريادي في تقديم مختلف الخدمات الطبية بعد إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة بعد الانخفاض الشديد في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

العمل يسير دون أي مشاكل مع توافر الأدوية

وأكد رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العمل يسير دون أي مشاكل مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية كافة بجميع القطاعات العلاجية، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وسرعة الحصول على لقاح كورونا.

امتحانات «الميدتيرم» ستنتهي خلال الأسبوع المقبل

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية انتظام الدراسة للفصل الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 دون رصد أي مشكلات، وخطط التطعيمات ضد فيروس كورونا تسير بصورة منتظمة، خاصة الحصول على الجرعة الثانية والجرعة الثالثة التنشيطية، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات «الميدتيرم» خلال الأسبوع المقبل بكافة الكليات.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، أنه لم يتم منع أي طالب متعثر في سداد المصروفات الدراسية من دخول امتحانات «الميدتيرم» لمنتصف الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا تشديد تطبيق الإجراءات ضد فيروس كورونا تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.