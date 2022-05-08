واشنطن ومجموعة الـ7 تعلنان فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت واشنطن ومجموعة الـ7 فرض عقوبات جديدة على روسيا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

فرض عقوبات باهظة على بوتين

وقال البيت الأبيض، إن واشنطن ومجموعة الـ7، تفرضان تكاليف باهظة على بوتين بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض، أن هذه العقوبات غير مسبوقة، وتلحق بالفعل خسائر اقتصادية فادحة بروسيا، منوها بمنع تصدير واستيراد الأجهزة الصناعية والزراعية من روسيا.

فرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية والمصرفية الروسية

وأضاف البيت الأبيض، أن العقوبات تحظر على شركات الاستشارات التعامل مع روسيا، منوها بفرض عقوبات على المؤسسات الإعلامية والمصرفية الروسية.

وأشار البيت الأبيض، إلى فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة والأثرياء الروس، مؤكدا أن مجموعة الـ7 اتفقت على ضرورة التخلي عن النفط الروسي.