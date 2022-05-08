تامر حسني للموهوبين: بيوصلني 2000 لحن فساعدوني عشان أسمع شغلكم

قال الفنان تامر حسني إنه يتمنى مساعدة كل الموهوبين الذين يرسلون له أعمالهم الفنية عبر حساباته الرسمية وأرقام هواتفه من الملحنين والشعراء والموزعين الشباب الذين يحاولون التواصل معه وعرض أعمال فنية عليه.

تامر حسني: بيوصلني 2000 لحن في اليوم

نشر حسني تعليقا له عبر استوري إنستجرام، قال فيه «الكلام ده مهم أوي يوصل لأي ملحن أو شاعر أو موزع بيبعتلي شغل، أنا بحاول أسمع كل الشغل اللي بيوصلني، بس اعذروني بلاقي أكتر من 2000 لحن عندي فبتوه فيهم، برجاء اللي يبعت لحن ميعملش مقدمة موسيقية يا ريت، يبدأ غناء على طول ويا ريت الدخول ميعلموش مرجع، ساعدوني ألحق أسمع كل شغلكم، أنا بقول كدة علشان بجد انتوا جيل محترم وموهوب بجد، وأنا نفسي أساعدكم كلكم بالتوفيق يا شباب».

تامر حسني: إنتم جيل محترم وموهوب

تامر حسني كان قد طرح مؤخرا برومو فيلمه الجديد بحبك الذي من المقرر أن يقوم ببطولته رفقة الفنانة هنا الزاهد، والذي من المقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

تامر حسني ينتظر عرض فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم تامر حسني بحبك في إطار رومانسي وكوميدي، حول قصة حب بين تامر حسني وهنا الزاهد يتخللها مواقف كوميدية.

تامر حسني كان قد شارك خلال الموسم الرمضاني بأكثر من عمل غنائي عرض في موسم الإعلانات، منها إعلان لمدن سكانية وإعلان لبنك إلكتروني، في حين قدم أغنيات دعائية لعدد من المؤسسات الخيرية.