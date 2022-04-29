تامر حسني عن موعد ألبومه الجديد: «أنا والشركة في صدام»

شوق تامر حسني جمهوره لموعد ألبومه، إذ نشر فيديو لمجموعة من إعلانته التي قدمها في رمضان، التي بلغ عددها 5 إعلانات، وكتب عليها: «كل الشكر لكل من ساهم في هذه الأعمال، وشكر غالي لكل حد كتبلي أي كلمة جميلة، رمضان كريم وعيد سعيد على الجميع، انتظروا إن شاء الله ألبومي القادم خلال.. خلال.. خلال، مش عارف موبايلي ماله، هقولكوا البوست الجاي الميعاد بالظبط، عشان أنا والشركة في صدام، أنا بقول ننزل في العيد، وهما بيقولوا بعد شهر، أنتوا أيه رأيكم».

حفل عيد الفطر

من المقرر أن يحيي تامر حسني، حفل عيد الفطر في السعودية، إذ يحيي حفل يوم 6 مايو المقبل، ومن المقرر أن يغني مجموعة من أغنياته التي أحبها جمهوره، بالإضافة إلى أغانيه التي طرحها ضمن إعلانات السباق الرمضاني الجاري.

فيلم بحبك

وبدأ تامر حسني قبل العيد، تصوير فيلمه الجديد «بحبك»، مع هنا الزاهد ومدحت تيخا وحمدي المرغني والفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية، التي سبق وقدمها تامر في أكثر من فيلم خلال الفترة الماضية، من بينها «الفلوس» و«مش أنا»، وغيرها من الأفلام.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم «مش أنا»، الذي يلعب به دور حسن الذي يصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الماقف الصعبة والمحرجة، وشارك في بطولة الفيلم كل من حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر، شيرين، عصا السقا، أسما سليمان، محمد الجوهري ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.