تامر حسني يطرح البرومو الرسمي لفيلم «بحبك» ويعلن موعد عرضه

نشر الفنان تامر حسني، البرومو الرسمي لفيلمه الجديد «بحبك»، الذي تشاركه فيه البطولة الفنانة هنا الزاهد.

عرض فيلم «بحبك» في عيد الأضحى

وكتب تامر حسني، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام: «الإعلان الرسمي الأول لفيلم بحبك، والمحدد إصداره إن شاء الله بعيد الأضحى المبارك المقبل».

الصور الأولى لفيلم «بحبك»

وكشف الفنان تامر حسني في فبراير الماضي عن الصور الأولى لفيلم «بحبك»، قائلا: «دي صور من أول يومين تصوير لفيلمنا الجديد بحبك، طبعًا في ناس هتقرأ اسم الفيلم بحبِك، وناس هتقراه بحبَك دا طبعًا مقصود عشان في دراما الفيلم، هنبحث طول الوقت عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى، وبحبَك من الأنثى للرجل في أحداث فعلاً محيرة جدا».

وأضاف: «سعيد بمشاركة نجم الكوميديا الكبير حمدي المرغني، اللي هيعمل إن شاء الله شغل رهيب في الفيلم كعادته الجميلة، وفرحان جدًا بانضمام الفنان الموهوب أوي مدحت إسماعيل اللي عامل دور زي العسل، وربنا يكتب له فيه كل النجاح ويكرمه ويكرمنا معاه».