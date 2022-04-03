تامر حسني الأكثر ظهورا في رمضان.. 3 إعلانات وكليب بمشاركة أطفاله

حالة من النشاط يعيشها الفنان تامر حسني، منذ بداية شهر رمضان بعدد من المشاركات المختلفة له ما بين الإعلانات والكليبات، التي جعلته الفنان الأكثر ظهورًا على شاشة التلفزيون خلال اليوم الأول من الشهر الكريم.

أغنية تامر حسني بمشاركة أطفاله في ظهورهم الأول

في مساء الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، نشر الفنان تامر حسني فيديو كليب أغنية «رمضان كريم» بمشاركة أطفاله «تاليا وأمايا وآدم»، كظهور أول لهم، إذ كان تامر يتعمد عدم ظهورهم في أي مناسبة سابقة، إلا أنه علق عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «أغنية رمضان كريم، كورال تالية وأمايا وآدم تامر حسني، بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بيغنوا».

واستكمل تامر: «حبيت أول مرة يشاركوني في الاستوديو، يكون دا أول كلام وأول معنى ينطقوه أغنية رمضان كريم، ورمضان كريم عليكم وكل سنة وإنتوا طيبين يا حبايب قلبي، استنوا كليب رمضان كريم».

إعلان خيري

ومع اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ظهر تامر حسني في أكثر من إعلان مختلف، من بينها لصالح بنك الطعام المصري، بأغنية «فرحة غيرك»، التي ظهر فيها مع عدد من نجوم الوسط الفني «يسرا اللوزي، درة، إياد نصار، هدى المفتي، محمد ممدوح».

تامر حسني وإليسا

وشارك تامر حسني المطربة أيضًا، إليسا الغناء في إعلان خاص بأحد المجمعات السكانية الجديدة، بأغنية «افرح»، وشاركهما الغناء الفنانات «يسرا، ونيللي كريم»، فضلا عن ظهور عدد من النجوم والمشاهير في الإعلان «عماد متعب، سيق زاهر، أحمد داش، هدى المفتي، أسماء جلال وميس حمدان».

تامر حسني «جني»

واستمر ظهور تامر حسني، الطاغي على إعلانات رمضان، في إعلان آخر لأحد شركات الهواتف الذكية، وظهر فيه «نجم الجيل» على هيئة جني يخرج من علبة الهاتف ليتحدث إلى الشاب الممسك بها، وعلق تامر عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «انتظروا النسخة الكاملة من الإعلان».