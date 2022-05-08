وكيل «خطة النواب»: الموازنة المقبلة تعتمد على الضرائب بشكل كبير

قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة جرى زيادتها فيما يخص التعليم والصحة، بمقدار 35 مليار جنيه عن الموازنة القديمة، لافتا إلى أن ميزانية التعليم زادت لإتاحة تعيين مدرسين جدد.

وأشار إلى أن موعد انتهاء الأزمة العالمية، لا يعرفه أحد، لذا فإن الوضع في غاية الصعوبة، نافيا تقليل دعم أي قطاع، لكن الإيرادات ستكون أعلى الفترة المقبلة، وهناك اعتماد على الضرائب، دون ضرائب إضافية، لكن من خلال الاعتماد على الميكنة، التي زودت شرائح الأشخاص الذين سيتم أخذ ضرائب منهم.

سهولة تحصيل الضرائب

أضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن ميكنة الضرائب جعل التحصيل أسرع من الأول، وهذا ظهر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أن كلما تحرك الفيدرالي الأمريكي، يجب أن يتحرك الاقتصاد في مصر، متابعا: «مفيش أعباء جديدة على المواطن، إحنا بنحاول نرد التضخم العالمي اللي بيتم تصديره علينا».

حجم الموازنة الجديدة

أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر من 2 تريليون جنيه، ولن يتأثر الدعم المقدم لأي قطاع في الوقت الحالي.