عضو بـ«العليا للحج» يحذر من سماسرة رحلات العمرة: أضاعوا على الموازنة 500 مليون جنيه

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن تنظيم السماسرة والوسطاء رحلات عمرة لأكثر من 150 ألف مواطن بعيدا عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بالمخالفة للقانون المصري الذي قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة من خلال البوابة، تسبب في خسارة الموازنة العامة للدولة لأكثر من 500 مليون جنيه قيمة رسوم البوابة عن تلك الرحلات، فضلا عن عشرات الملايين الأخرى حصيلة مصلحة الضرائب حال تنظيم تلك الرحلات من خلال شركات السياحة.

وأضاف تركي في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المرخص لها وفقا للقانون، تنظيم رحلات العمرة، وكانت الأكثر تضررا هذا العام ماديا ومعنويا بسبب تنظيم السماسرة للرحلات، حيث التزمت الشركات بحصة تأشيرات العمرة التي خصصتها لها وزارة السياحة هذا العام والمقدرة بـ 60 ألف تأشيرة تم تقسيمها على 3 أشهر «رجب وشعبان ورمضان» بواقع 20 ألف لكل شهر، وكان نصيب كل شركة منها 15 تأشيرة بكل شهر من الأشهر الـ 3.

ولفت إلى أن شركات السياحة التزمت بحصتها القانوية، وتحملت الخسائر المادية ولم تستغل ثغرات القانون في تنظيم رحلات عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة.

المواطن المصري يقع ضحية السماسرة والوسطاء

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن المواطن المصري الذي أنشئت بوابة العمرة في الأساس لحمايته من التعرض للنصب من قبل السماسرة، وقع هذا العام ضحية للوسطاء والسماسرة الذين نظموا له رحلات بعيدا عن بوابة العمرة ودون وجود أي حقوق له حال إصابته بأي مرض خلال سفره أو وجوده بالسعودية أو حرمانه من حقوقه حال تعرضه لحادث.

وأكد أن آلاف المصريين الذين سافروا للعمرة عن طريق السماسرة يفترشون منذ أكثر من يومين مطار جدة السعودي بعد تأخر إقلاع رحلاتهم.

إيقاف الترويج لبرامج العمرة عبر السوشيال ميديا

وطالب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، المسئولين؛ بتفعيل القانون ومعاقبة كل من يخالفه لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطن المصري أو شركات السياحة، مشددا على ضرورة التفتيش الدوري على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها الترويج لبرامج العمرة المخالفة.

ويشار إلى أن العديد من السماسرة استغلوا إصدار المملكة العربية السعودية تأشيرات عمرة لمواطني العالم مباشرة، ونظموا رحلات عمرة للمواطنين المصريين بعيدا عن الطرق الشرعية «بوابة العمرة المصرية» عن طريق تسفيرهم لدول أخرى كترانزيت قبل انتقالهم إلى السعودية.