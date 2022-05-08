«بوسترات» الدورة التاسعة من مهرجان فاتن حمامة تزين شوارع باريس

انتشرت بوسترات الدورة التاسعة من مهرجان فاتن حمامة في شوارع باريس، قبل انطلاق الدورة الجديدة، وعبرت المنتجة ماجي أنور، عن سعادتها الكبيرة باهتمام الجمهور وصناع السينما بالمهرجان، مؤكدة أن الدورة التاسعة ستكون مميزة وبها العديد من المفاجآت.

مهرجان فاتن حمامة السينمائي

قررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في مايو الجاري، بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة.

احتفالية الإله حتحور

وستعرض أفلام المسابقة، وأفلام البانوراما، بإحدى سينمات باريس، كما قررت إدارة المهرجان، أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، إذ ستقام لأول مر احتفالية باسم «الإله حتحور».

احتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب والموسيقى، يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا، لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة، خاصة بالعالم العربي، ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي أحد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي، للتأكيد على أن الإبداع الفني، ما زال مستمرا، وأن الماضي يسلم الحاضر.

مهرجان «فاتن حمامة»، أول مهرجان مصري عالمي يقام خارج الشرق الأوسط، وتحرص أميرات وأمراء من العائلة الملكيه البريطانية، على حضور فعالياته ودعمه.