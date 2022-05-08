انتشال جثمان طفل من ترعة المريوطية.. والده: قدمه انزلقت وفشلنا في إنقاذه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن الجيزة، بالاشتراك مع قسم شرطة الهرم، من استخراج جثمان طفل في العقد الأول من عمره، بعد غرقه في بترعة المريوطية.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من قسم شرطة الهرم، يفيد بوقوع حادث غرق طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بترعة المريوطية، وذلك بعد انزلاق قدمه، وعدم التمكن من إنقاذه.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وتم انتشال جثة الطفل، وبسؤال والديه «حارس عقار بمنطقة المريوطية وزوجته»، قررا أن الطفل انزلقت قدمه في المياه بترعة المريوطية، ولم يتمكنوا من إنقاذه وباءت كل محاولتهم بالفشل.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.