الاستعانة بمراكب الصيد للبحث عن طفل غريق بساحل العريش.. «التيار جرفه»

استعانت الجهات المختصة، صباح اليوم، بصيادين البحر بشمال سيناء، من أجل البحث عن الطفل المفقود بساحل بحر العريش، بعد بلاغ من أهالي الطفل قالوا فيه إن ابنهم غرق بمياه البحر.

مراكب الصيد تبحث عن الطفل الغريق

وانطلقت مراكب الصيد اليوم في رحلة البحث عن الطفل الغريق، الذي اختفى في مياه البحر أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد بعض الصبية من أصدقاء الطفل، أنه نزل للاستحمام في منطقة مسجد المحطة بساحل العريش، إلا أن التيار جرفه إلى الداخل، وظل يصرخ ويستغيث حتى اختفى عن الأنظار تماما.

فيما أمتلاء ساحل العريش بالأهالى الذين أرسلوا عدة أستغاثات للمسؤلين بسرعة أخراج الطفل رحمة بأبويه الذين ما زالوا يقفون بمنطقة المحطة بساحل المدينة على أمل أخراجه من البحر

حالة الغرق الأولى بساحل العريش

ويعتبر الطفل عبدالله سالم، 12 عاما، هو أول حالة غرق هذا العام، بعد نزوله للاستحمام بمنطقة مسجد المحطة أمس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع قضاء العديد من الأطفال اليوم الأول من العيد بشاطئ المدينة، إذ أنه المتنفس الوحيد للأهالي لعدم وجود حدائق عامة بالعريش.