10 معلومات عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: دعمته الحكومة بـ9 مليارات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، استمرار دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، التي نفذت على مدار الشهرين الماضيين، لتقديم الدعم والحماية لملايين الأسر، مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري.

معلومات عن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

يسعى ميثاق التحالف الوطني لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات والتي تشكل بدورها محورًا استراتيجيًا رئيسيًا ترتكز عليه تنفيذ كافة المبادرات التنموية، بهدف ضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار بالتنسيق بين الجمعيات بعضها البعض والدولة، ويأتي هذا الميثاق تزامنًا مع إعلان عام 2022 عامًا خاصًا بالمجتمع المدني، وسعيًا لتوحيد كافة الجهود التنموية بين شركاء العمل الأهلي والتنموي لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، وترصد الوطن خلال التقرير التالي أبرز المعلومات حول التحالف الوطني للعمل الأهلي وهي:

ـ بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أولي خطواته التنفيذية في 28 فبراير 2022، وعقد مجموعة من اللقاءات تضم ممثلي كبرى منظمات المجتمع المدني والعمل الاهلي لتبادل الرؤى والأفكار.

ـ انطلق ميثاق التحالف الوطني لـ العمل الأهلي التنموي، في 13 مارس 2022، بحضور كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، وممثلين عن مشروعات صحية قومية تعتمد في تمويلها على دعم المجتمع المدني.

ـ شارك في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كل من: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة.

ـ تتمثل أطراف التحالف الوطني في 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا، 27 اتحادا اقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ـ ترتكز خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقديم العديد من المساعدات والتي تتنوع بين دعم نقدي ودعم غذائي، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، إلي جانب المساعدات الاجتماعية والتي تضم (تيسير زواج- مشروعات صغيرة) وغيرها.

ـ قدم التحالف الوطني مساعدات خلال شهر رمضان المبارك تُقدر بقيمة 2 مليار جنيه لخدمة 80 مليون مواطن، حيث ارتكزت جهود التحالف علي تقديم دعم مادي وغذائي للمواطنين.

ـ تتضمن ميثاق التحالف عدة محاور تمثل أساس تدخلاتها الإستراتيجية التنموية، وتتمثل هذه المحاور في وجود الميثاق الاخلاقي الداعم للعمل التنموي القائم علي مجموعة من القيم الحاكمة أبرزها الكفاءة والجودة وتشاركية العمل التنموي بين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططة.

ـ جاء ميثاق التحالف الوطني للعمل التنموي تأكيداً للحقوق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.

ـ يسعى ميثاق التحالف الوطني لتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالإستفادة القصوي.

ـ نجح التحالف في تقديم الدعم لـ8 ملايين أسرة بقيمة بلغت 2 مليار جنيه، والتي ركزت في مجملها على تقديم كل أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولى بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.