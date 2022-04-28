أعضاء التحالف الوطني للجمعيات الأهلية: قرارات الرئيس مهمة وتدعمنا

وجّه أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال وجودهم في إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره رموز من المعارضة المصرية الوطنية.

الثناء على جهود الرئيس

وشكر المهندس محمد زارع، عضو جمعية رسالة الخيرية، الرئيس السيسي لدعوته له للمشاركة في إفطار الأسرة المصرية، وتخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وإطلاق الرئيس مبادرات تستهدف زيادة العمل التنموي والعمل المجتمعي في مصر.

سعادة ممثلي الجمعيات الأهلية بالإفطار مع الرئيس

من جهته أوضح الدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس جمعية العربي الخيرية، خلال لقاء تليفزيوني مع القناة الأولى، أن كل رموز الجمعيات الخيرية سعداء بالمشاركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية، وكذلك الدعم المقدم ضمن التحالف الوطني للجمعيات الأهلية.

أعمال خيرية لمختلف الجميع

فيما أشار المستشار أمير رمزي، رئيس جمعية راعي مصر، إلى أن كل الأعمال الخيرية ستكون للمجتمع والمرضى والمحتاجين، خاصة أن مصر لا تفرق بين أي شخص فيها وتعمل على توفير حياة كريمة له.

اعتراف بدور الجمعيات الأهلية

في الوقت ذاته، ذكر الدكتور شريف عبدالعظيم، رئيس جمعية رسالة، أن رصد الرئيس ميزانية للتحالف الوطني أمر عظيم، ودعم للقطاع الأهلي، واعتراف بأهميته.

عدد المستفيدين

بدوره أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن التحالف يخدم أكثر من 7.5 مليون مواطن ويزيد التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، موجهًا الشكر إلى مبادرة حياة كريمة.

تعليق مبادرة حياة كريمة

فيما أوضحت عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، أن هناك رؤية لتطوير تشريعات عمل المجتمع المدني، وهذا فخر في ظل قرارات كثيرة أعلن عنها الرئيس السيسي.