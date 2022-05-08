وصلة حب بين أنغام ونادر عبدالله عبر تويتر

دخلت الفنانة أنغام والشاعر الغنائي نادر عبدالله في وصلة حب متبادلة بينهما عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك ترويجا لأغنيتهما الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشر نادر، تغريدة قال فيها: «بعدد الملايين اللي بتحبك بشكرك على متعة وطعم الشغل معاكي يا نغومة ولسه الفن الراقي بخير على حسك يا صوت مصر».

وردت أنغام على نادر: «شكرا لله على حسن حظي أني موجودة في زمن فيه شاعر اسمه نادر عبدالله».

بِــ عدد الملايين اللي بتحبك_

بشكرك على متعة وطعم الشغل معاكي يا نغومااا

ولسه الفن الراقي بخير على حسك يا صوت مصر.



- أغنية: (لــ)..(بــ)

- ألحان النجم: تامر عاشور

- توزيع الكبير: طارق مدكور

- كلامي #نادر_عبد_الله

أنــــغــــام. https://t.co/AtEpNNOIEz — Nader Abd Allah (@NaderAbdAllah22) May 8, 2022

تفاصيل أغنية أنغام الجديدة

أغنية أنغام الجديدة التي لم تكشف بعد عن اسمها، من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

وشاركت أنغام بصوتها في أداء النشيد الوطني بنهاية الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3 الذي عرض بعنوان القرار خلال شهر رمضان الماضي.

أنغام تشارك بصوتها في الاختيار 3

وأعربت أنغام عن سعادتها بالمشاركة بالغناء في هذا العمل الوطني، وكتبت عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته».

وأحيت أنغام مؤخرا، حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية مع المايسترو هاني فرحات، وقدمت في الحفل عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياتها، كما أنها تستعد لإحياء حفل خلال الأيام المقبلة بالكويت.