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وصلة حب بين أنغام ونادر عبدالله عبر تويتر

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محمود الرفاعى
07:44 م | الأحد 08 مايو 2022
أنغام

أنغام

دخلت الفنانة أنغام والشاعر الغنائي نادر عبدالله في وصلة حب متبادلة بينهما عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، وذلك ترويجا لأغنيتهما الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشر نادر، تغريدة قال فيها: «بعدد الملايين اللي بتحبك بشكرك على متعة وطعم الشغل معاكي يا نغومة ولسه الفن الراقي بخير على حسك يا صوت مصر».

وردت أنغام على نادر: «شكرا لله على حسن حظي أني موجودة في زمن فيه شاعر اسمه نادر عبدالله».

تفاصيل أغنية أنغام الجديدة 

أغنية أنغام الجديدة التي لم تكشف بعد عن اسمها، من كلمات نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

وشاركت أنغام بصوتها في أداء النشيد الوطني بنهاية الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3 الذي عرض بعنوان القرار خلال شهر رمضان الماضي.

أنغام تشارك بصوتها في الاختيار 3

وأعربت أنغام عن سعادتها بالمشاركة بالغناء في هذا العمل الوطني، وكتبت عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته».

وأحيت أنغام مؤخرا، حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية مع المايسترو هاني فرحات، وقدمت في الحفل عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياتها، كما أنها تستعد لإحياء حفل خلال الأيام المقبلة بالكويت.

 

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