أنغام تشوق الجمهور بمقطع من أغنيتها الجديدة.. ومتابعون: مشتاقين

شوَّقت المطربة أنغام جمهورها بمقطع موسيقي من أغنيتها الجديدة التي لم تعلن أي تفاصيل عنها حتى الآن، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، وعلقت عليه: «قريبا».

تفاعل متابعين مع برومو أغنية أنغام الجديدة

وتفاعل الجمهور مع البرومو الدعائي لأغنية أنغام الجديدة وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي «الإنترو يقول موعودين بأحلى أغنية رومانسية»، وعلق آخر: «مشتاقة أسمع كلماتها وباقي لحنها الجميل منك يا بنت بلدي وصوتها الحنون»، وعلق آخر: «طيب عطينا موعد حرام عليك تخلينا نستنى كذا يعني عادي نزليها اليوم بما إنه آخر يوم بالإجازة فرحينا»

أنغام تغني النشيد الوطني في «الاختيار 3»

وغنت الفنانة أنغام النشيد الوطني في نهاية الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3 الذي عرض بعنوان القرار خلال شهر رمضان الكريم.

وأعربت أنغام عن سعادتها بمشاركتها بالغناء في هذا العمل الوطني حيث كتبت عبر موقع تبادل الرسائل القصيرة تويتر قائلة «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته».