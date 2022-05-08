«النيل للمجمعات الاستهلاكية»: لا زيادة في أسعار الأرز والدواجن

كشف محمد مندور، رئيس قطاع التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، حقيقة زيادة أسعار الأرز والدواجن في الأسواق، إذ ذكر أنه لم يجر رفع سعر الأرز ضمن المقررات التموينية، لكن سعر الكيلو الواحد خارج المجمعات الاستهلاكية وصل لـ13 جنيهًا، إذ أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لديها شركة قابضة تضم 7 شركات، تقوم دائمًا الوزارة بمد هذه الشركات بالسلع الغذائية، فضلًا عن أن تلك الشركات لديها مخزون استراتيجي يكفي من الأرز.

سعر الأرز ثابت 10 جنيهات داخل الحصص التموينية

أضاف «مندور»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن سعر الأرز ثابت بـ10 جنيهات داخل الحصص التموينية، فضلًا عن أنه يوجد بالمجمعات الاستهلاكية أرز حر يُباع بـ10 ونصف جنيه و11.75 للكيلو، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن أسعار الدواجن لم ترتفع كما ردد البعض، فضلًا عن ثبات سعر الزيت بـ23 جنيها للمقررات التموينية، بينما الزيت الحر يصل لـ30 جنيها، وكل السلع متوفرة بكميات كثيرة.

أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ثابتة ولا تتغير

أوضح رئيس قطاع التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ثابتة ولا تتغير، سوى أسعار الأسماك، التي تتغير يوميًا، وهناك كميات تكفي من الأرز حتى نهاية العام، كما أن أقل سعة تخزينية للسلع في الشركات القابضة، تكفي 3 أشهر، موضحًا أن الدواجن أيضًا متوفرة بوفرة في المجمعات بسعر 48 جنيه للفرخة، فضلًا عن أن السمك البلطي تراوح اليوم سعره بين 44 حتى 46 جنيها.