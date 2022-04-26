البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة بسبب الحرب حتى نهاية 2024

أعلن البنك الدولي، اليو، أن أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تظل مرتفعة لسنوات، أو على الأقل تقدير حتى نهاية سنة 2024.

البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا تسببت في صدمة كبيرة في أسواق السلع

وذكر البنك الدولي في تقرير، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في صدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة والإنتاج والاستهلاك في العالم، مشيرا إلى أن الأسعار ستظل عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين كان الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973، لافتا إلى أن أسعار المواد الأولية الغذائية، التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها، والأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ عام 2008.

وأكد البنك أنه هذه تعتبر بشكل عام أكبر صدمة للسلع الأساسية التي نشهدها منذ السبعينات.

البنك الدولي: أسعار الطاقة وحدها سترتفع أكثر من 50%

وبالنسبة لأسعار الطاقة وحدها، يتوقع البنك ارتفاعها بأكثر من 50% هذا العام قبل تراجع في عامي 2023 و 2024. أما بالنسبة للسلع غير المولدة للطاقة كالمنتجات الزراعية والمعادن، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 20% تقريبا في عام 2022، على أن تنخفض في السنوات التالية.

وحذر البنك من أنه من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية، وفي حال طال أمد الحرب أو فرضت عقوبات جديدة على روسيا فقد تصبح أعلى وأكثر تقلبا مما هو مرتقب حاليا"، مبينا أن هذا الارتفاع في الأسعار تترتب عليه "كلفة بشرية واقتصادية كبرى ويهدّد بإعاقة التقدّم للحدّ من الفقر.