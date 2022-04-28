«التموين»: لا مجال للتلاعب في أسعار السلع خلال إجازة عيد الفطر «فيديو»

قال محمد كمال، مدير مجمع عرابي الاستهلاكي، إنّ هناك توجيهات رئاسية وتعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية في المناسبات المختلفة، وخاصة أن مصر على مشارف عيد الفطر المبارك، موضحًا أن هناك توفير لكل أنواع الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة بأسعار تقل عن السوق الخارجي بنحو 25%.

سعر كيلو الكحك في المجمعات الاستهلاكية يوازي سعر نصف الكيلو بالسوق الخارجي

وأضاف «كمال»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين نهى درويش ومحمود السعيد: «سعر الكحك والبسكويت يبدأ من 70 جنيها للكيلو، ولكن سعر الكيلو في المجمعات الاستهلاكية يوازي سعر نصف الكيلو في السوق، كما أن هذه المنتجات بالسمن البلدي، بالإضافة إلى وجود رقابة صحية وطبية».

سعر الفسيخ والرنجة والأسماك تقل عن السوق 25%

وتابع مدير مجمع عرابي الاستهلاكي، أن الفسيخ والرنجة والأسماك الطازجة متوفرة بكميات كبيرة بأسعار تقل عن السوق من 20% إلى 25%، لافتًا إلى أنّ وجود المجمعات الاستهلاكية في السوق المصري ضبط الأسعار في الخارج: «التاجر لما ييجي يسرح بسعر حاجة معينة، عارف إن الدولة واقفة له ومراقباها ووفرت هذه الكميات في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق».

وأشار محمد كمال مدير مجمع عرابي الاستهلاكي، إلى أن الرقابة مستمرة في السوق، وبالتالي فلا مجال للتلاعب في الأسعار، لافتًا إلى أنّ الإعلام اضطلع بدور كبير في الفترة الماضية بخصوص توعية المواطنين، وأصبح الجميع يحصلون على احتياجاتهم بطريقة منظمة.