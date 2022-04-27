وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بالسيطرة على أسعار السلع الأساسية

وجّه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجًا للتخفيف على المواطنين.

توافر السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتحركة

وقال وزير التنمية المحلية إنه أصدر عدة توجيهات للمحافظات بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية التي تعمل على أرض المحافظة ومراجعة مدى توافر السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لكل من «وزارة التموين والتجارة الداخلية – وزارة الزراعة – جهاز مشروعات الخدمة الوطنية – شركة آمان – مشروع الأمن الغذائي بالمحافظات – الجهات الأهلية»، وكذا المعروض من القطاع الخاص .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه وجه أيضاً بتذليل كافة العقبات لهذه الجهات بما يمكنها من عرض وبيع السلع والمنتجات المطلوبة بتلك المناطق لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أهمية إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بناطق المحافظة بما يلبى احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة وذات الكثافة السكانية الكبيرة.

تفعيل دور الجمعات الأهلية في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة

وأشار «شعراوي»، إلى ضرورة تفعيل دور الجمعات الأهلية في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة خاصة بالقرى والمناطق الشعبية، ووجه الوزير بقيام لجان التفتيش والمتابعة بالمحافظة وباقى الجهات المعنية بالمرور الدوري على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين وبجودة مناسبة وضمان عدم وجود نقص في أي سلعة والسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين أو من يقوموا باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها وعدم عرضها على المواطنين بأسعار غير مناسبة واستغلال الأزمة الحالية في العالم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مما يضر بمصلحة المواطن.

وفى السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية إن إجمالي عدد المنافذ والشوادر التي تم إنشاءها بالمحافظات وصلت حتي اليوم إلي حوالي 20580، وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن هناك متابعة وتواجد يومي للسادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة علي أرض الواقع.

كما وجه «شعراوي»، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات خلال الأيام المقبلة استعداداً لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي لزيادة تعريفة الركوب واستغلال المواطنين الراغبين في السفر قبل أجازة العيد لقضاء الأجازة مع أسرهم.