تامر حسين يكشف عن مفاجأة عمرو دياب لجمهوره: أغنية «كتر من قربك»

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين، عن اقتراب طرح الفنان الكبير عمرو دياب لأغنيته الجديدة «كتر من قربك»، التي كان قد أعلن عنها الهضبة في الشهر الماضي.

ونشر تامر حسين عبر حسابه بموقع «فيس بوك» منشورًا قال فيه: «وزي ما في حد في حياتنا الحظ، في حد ما بنصدق نشوفه وبنفرح بمُقابلته دي، حضروا من دلوقتي اللي كان2021، يتقاله كّتر مِن قُربك».

أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب

يشار إلى أن أغنية «كتر من قربك»، المقرر طرحها عما قريب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهندسة صوت أمير محروس.

كان عمرو دياب يفكر جديًا في طرح أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم مؤقت «عيشني» خلال الأيام الأخيرة لشهر ديسمبر، إلا أن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية بموعدها، جعله يؤجل بعض الوقت طرح الأغنيات، على أن يطرح أغنية واحدة مع قدوم العام الجديد، بينما يطرح باقي أغاني الألبوم الجديد تباعًا مع نتائج المنتخب في البطولة، التي ستقام في الكاميرون مع بداية شهر يناير المقبل.

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كان عمرو دياب، قد أعلن عن طرح عدد من الأغنيات عبر صفحته الرسمية منها «أذواق، وعيشني، وخلى الحجر ينطق، وكتر من قربك»، لكنه لم يطرح أي أغنية منهم حتى الآن.

كما طرح خلال الفترة الماضية، عددًا من الأغنيات التي ربما يتم ضمها لألبومه الجديد، ومنها: «انت الحظ، وحلو التغيير، وبتدي من الزيرو».

مع نهاية عام 2021، مازال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع «يوتيوب مويزيك» للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة في مصر، في حين يستعد لإحياء حفل غنائي كبير فى موسم الرياض في الثلاثين من الشهر الجاري.