الشركة العامة للتخزين: سعة الصوامع زادت منذ 2014 أكثر من 150%

أعرب المهندس كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع القيادة السياسية في الدولة على الجهود المبذولة في مشروع الصوامع الحالي، إذ إن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة في زيادة السعات التخزينية من السلع الغذائية خاصة القمح، موضحًا أن السعة التخزينية للصوامع من عام 2014 حتى الآن زادت أكثر من 150%.

الصوامع الجديدة ساهمت في استيعاب كل ما يزرع على أرض مصر

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية خلال نشرة أخبار «دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الصوامع الجديدة ساهمت في استيعاب كل ما يتم زراعته على أرض مصر، فضلًا عما يتم استيراده من الخارج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى اهتماما كبيرا لتطوير الصوامع وإنشاء أخرى جديدة منذ تقلده حكم مصر عام 2014، فضلًا عن أن مصر تهدف للاكتفاء الذاتي من القمح والسلع الاستراتيجية.

اهتمام الرئيس بتطوير الصوامع وإنشاء أخرى جديدة منذ تقلده الحكم

فيما أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، بدعم الدولة للقطاع الخاص، إذ ذكر أن خطوة طرح شركات مملوكة للدولة ذات قوائم مالية قوية سيحدث نوعًا من الزخم لدخول مستثمرين مصريين وأجانب في السوق المصرية للمشاركة في أصول الدولة، كما أن مشاركة القطاع الخاص في تملك أصول الدولة تستهدف مستثمرين مصريين جددا ليست لهم علاقة بالبورصة من الأساس.