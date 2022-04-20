محافظ البحيرة: جميع الصوامع والشون جاهزة لاستقبال محصول القمح

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إنهاء كافة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد القمح، من خلال تجهيز الصوامع والشون والهناجر، لاستقبال أعمال توريد المحصول أولاً بأول.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ البحيرة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة استعدادات موسم توريد محصول القمح، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين وشرطة الكهرباء والمرافق.

محافظ البحيرة يشدد على منع تداول الأقماح بين المحافظات

وشدد محافظ البحيرة على منع تداول الأقماح بين المحافظات، إلا بتنسيق مع مديرية الزراعة، ومصادرة أي كميات من الاقماح المجمعة لدى التجار بهدف الاحتكار، بالإضافة إلى زيادة عدد اللجان المشكلة بالشون والصوامع لاستلام الأقماح، للتيسير على المزارعين، وتجهيز الصوامع والشون، وزيادة أعدادها للاستجابة للكميات الكبيرة المتوقع توريدها.

لجان مديرية الزراعة لمتابعة حصاد القمح بمراكز البحيرة

وفي السياق ذاته، تقوم مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة بجهود مكثفة لمتابعة حصاد محصول القمح في شتى نطاق المدن والمراكز، كما تقوم المديرية بعقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة، للوقوف على مدى الاستعداد لاستقبال محصول القمح، مع توعية المزارعين بأهمية توريد القمح للشون والصوامع المخصصة لها، لمنع احتكارها من قبل التجار ورفع أسعارها، الأمر الذي ينعكس بدوره على المواطن البسيط.

تكثيف حملات إزالة التعديات على الزراعات وأملاك الدولة

وشدد محافظ البحيرة، خلال الاجتماع، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك حفاظاً على مساحة الأراضي الزراعية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.