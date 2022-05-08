2500 طلب إحلال سيارات في انتظار موافقة البنوك المصرية

يترقب المواطنون المشتركون في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موافقة البنوك المصرية المشاركة في المبادرة على أكثر من 2500 طلب إحلال تمهيداً لتسلم سياراتهم الجديدة سواء الملاكي أو التاكسي أو الميكروباص التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج.

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أن عدد الطلبات الجاهزة التي استوفت كل الشروط التي تعتمدها المبادرة التي تنتظر موافقة البنوك يصل إلى نحو 2500 طلب إحلال.

توزيع الطلبات على البنوك

وأكد «عوض»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطلبات تتوزع بين 690 طلبا في البنك الأهلي المصري و610 طلبات ببنك مصر و205 طلبات ببنك الإسكان والتعمير و160 طلبا ببنك قطر الوطني و120 طلبا ببنك قناة السويس و100 طلب بالبنك التجاري الدولي، مؤكداً أن باقي الطلبات موزعة على باقي البنوك المصرية المشاركة في المبادرة الرئاسية التي يصل عددها إلى نحو 31 بنكا.

تسليم 18 ألف سيارة جديدة

وتابع «عوض» أن عدد السيارات الجديدة التي تم تخصيصها وتسليمها إلى أصحابها يصل إلى 18 ألف سيارة جديدة ملاكي وتاكسي وميكروباص، موزعة حسب ماركات السيارات بين 6700 نيسان، 5550 لادا وبي واي دي، 1600 شيفروليه، 1290 هونداي، 1610 شيري تيجو 410 شيرى أريزو، 490 كينج لونج، 350 زيمكس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة إلى أن قيمة الحافز الأخضر التي تتحمله الخزانة العامة للدولة نيابة عن المواطنين في إطار المبادرة وصل إلى 405 ملايين جنيه منذ انطلاق المبادرة في شهر يناير 2021 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي التي يتم تطبيقها في 7 محافظات مصرية كمرحلة أولى.