«إحلال السيارات»: أسعارنا بلا زيادة خلال أبريل.. والـ«BYD» الأكثر طلبا

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات المشاركة في المبادرة لم تتغير خلال شهر أبريل الجاري، والسيارات الصيني هي أكثر السيارات طلبا وتحديدا السيارة «بي واي دي f3موديل 2022 و2021»، لافتا إلى أنّ سعر الفئة الأولى منها سجّل سعر 161 ألف جنيه، والفئة الثانية 179 ألف جنيه، وفقًا لآخر تحديث تم الإعلان عنه في بداية العام الجاري.

طراز السيارة بي واي دي 2022

وأضاف: «سجلت أسعار سيارات بي واي دي F3 موديل 2022 الفئة الأولى في سوق السيارات الخارجي بعيدا عن المبادرة قيمة بلغت 197 ألف جنيه، وسُعّرت الفئة الثانية بنحو 218 ألف جنيه في سوق السيارات، وذلك وفقًا لأسعار الوكيل المحلي للعلامات التجارية بي واي دي، ولادا في السوق المحلية.

وينتمي طراز السيارة «بي واي دي 2022»، لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات «مانيوال».

بي واي دي..عجلة قيادة قابلة للتعديل

ووفقًا للبيانات المعلنة عن سيارات بي واي دي، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

وتشارك بي واي دي F3 في مبادرة إحلال السيارات بموديل 2022 بطول 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1490 مم، وسعة الشنطة الخلفية 360 لترًا.

وتقدم سيارات «بي واي دي F3»، بمجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، أبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ومن ضمن المواصفات ببعض التجهيزات «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED»، كما تضم السيارة بعض الكماليات الأخرى، بينها زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وزجاج أمامي مظلل، ومسند يد.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة إحلال السيارات، بداية عام 2021 بالتقسيط بفائدة مالية قيمتها 3% على 7 و10 سنوات.