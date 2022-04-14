«إلنترا» في مبادرة إحلال السيارات.. أرخص بـ68 ألف جنيه عن السوق

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة تواصل عملها لفحص جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لاستبدال سياراتهم الملاكي.

أخر جدول للأسعار تم إصداره 18 يناير 2022

وأوضح الدكتور طارق عوض في تصريحاته لـ«الوطن»، أن جميع أسعار المبادرة مازالت مسجلة على أخر جدول للأسعار تم إصداره 18 يناير 2022 ولم ترد أي زيادات في الأسعار حتى الآن وأشار إلى أن السيارة العلامة التجارية الكوري النترا اتش دي سجلت أسعار الفئات الأربعة الموجودة فى المبادرة وبدأت من 239 ألف جنيه للفئة الاولي بينما سجلت الفئة الرابعة 263 ألف جنيه .

أسعار السيارة إلنترا اتش دي

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أن الحافز الأخضر الذي تقدمه الحكومة كدعم للمواطنين يظل فرق فى سعر السيارة للمواطنين الذين انطبقت عليهم شروط فحص استبدال السيارة والتي يتم اجراؤه في المنطقة المخصصة لفحص السيارات بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبو رواش.

واستعرض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أسعار السيارة إلنترا اتش دي التي يتم دعمها فى حالة النقدي وتسديد ثمنها بالكامل دون تقسيط، كالتالي:

239.250 سعر السيارة إلنترا اتش دي الفئة الأولى

246.250 سعر السيارة إلنترا اتش دي الفئة الثانية

259.250 سعر السيارة إلنترا اتش دي الفئة الثالثة

263.250 سعر السيارة النترا اتش دي الفئة الرابعة

وفى نفس السياق قال عبدالله على عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة إحلال السيارات وفرت للمواطن ما يقرب من 68 ألف جنيه فرق سعر فى السيارة إلنترا اتش دي عن أسعار السوق.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارة النترا اتش دي، بعد ارتفاع الأسعار في السوق سجلت الفئة الأولى مها 307 آلاف جنيه والسيارة النترا اتش دي الفئة الثانية 314 ألف، والثالثة 327 ألف، والرابعة 331 ألف جنيه.