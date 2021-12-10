نقيب القراء في أول مواجهة مع «الحشاش»: حطيت نفسك في موضع شبهة

علق الشيخ محمد حشاد نقيب القراء بمصر على الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي للقارئ صديق إبراهيم الحشاش والذي علق عليه عبر حسابه الشخصي قائلًا: «الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق»، موضحا أن أحد الأشخاص أرسل له الفيديو الذي يقرأ فيه ووجد مكتوب عليه كلام لا يليق بقارئ القرآن الكريم، لافتًا إلى أن القارئ اسمه الحشاش ولكن الجمهور قد يعتبر أن القصد هو «أنه لما يقرأ وهو محشش الناس هتنبسط بيه».

النقابة تعرضت لضغوطات

وأضاف نقيب القراء خلال مداخلة مع تليفزيون جريدة «الوطن» في أول مواجهة بينه وبين الشيخ صديق الحشاش أن نقابة القراء تعرضت لضغوطات من كل جانب «عملتوا إيه وعجبكم الكلام واضطرينا ننزل بيان إننا أوقفنا عضوية الشيخ مؤقتا لحين حضوره أمام لجنة القيم والمتابعة لشرح وجهة نظره في هذا الكلام وطبعا إحنا بنعتبر أن نقابة القراء بيت للجميع وأنه بيعتبر نفسه والد للجميع».

وأوضح حشاد أن الاقتراب من القرآن أو السنة يثير الناس ولا يقبلون أي كلام يسبب احتكاكا بين أي شخص وبين القرآن الكريم.

حدث ربط بين الحشاش وكلمة رايق

ووجَّه الشيخ حشاد رسالة إلى الشيخ صديق الحشاش «الإنسان مننا دائمًا بيتفادى إنه يقع ولما بتكتب على التواصل الاجتماعي يقرأها العام والخاص وعشان أنا محدش يفسر كلامي بوجهة أخرى أنا أتفادى هذا الكلام لأن الربط بين الحشاش لما يكون رايق وشوف انت عملت ازاي بين اللي بيتناول الحشيش بيتهيأ له انه بيروقه وبيخلي مزاجه عالي وبيخليه يؤدي في المجال اللي بيأدي فيه أداء كويس والناس فاهمة كده».

وأضاف: «والعكس هو اللي صحيح واحنا عارفين ان الحشيش وجميع مهلكة للإنسان وللحيوان واحنا ناس بتوع ربنا وبتوع القرأن وبعيدين كل البعد في هذه المسائل».

وتابع: «حطيت نفسك في موضع شبهة وقولت لما الحشاش يكون رايق لأن فيه ربط بين شرب الحشيش والروقان والناس حوروا الكلام بتاعك وحوروه ان انت بتقول الحشاش لما يكون فايق بيتعيش معاه أحلى دقايق وهما أخدوها إن الحشاش إنه بيشرب حشيش».

احنا مش بنفتش في النوايا

وأكد حشاد أنهم لا يفتشون في النوايا: «إحنا مش بنفتش في النوايا وأنا طول النهار التليفون بتاعي مسكتش».

وأشار إلى أن النقابة لها لجنة متابعة بتابع القراءة وبتابع ما يحدث والقارئ اللي بيقرأ قراءة غير صحيحة، مؤكدًا أن عقوبة الشيخ صديق الحشاش ستكون بسيطة نظرًا لأن القرآن الكريم رحيم بين أهله ونقابة القراء بيت القراء وأنه يعتبر نفسه والد لجميع القراء.