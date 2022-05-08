كريم فهمي: أحمد أخويا سبب اعتذار هنا الزاهد عن فيلم ديدو

قال الفنان كريم فهمي، إنه لم يحسم بعد مشاركته في الجزء الثاني من فيلم ديدو، وذلك رغم تلقيه العديد من طلبات من جانب الجمهور بشأن تقديم جزء جديد من هذا الفيلم.

وأضاف كريم فهمي، خلال تعليقه على أسئلة أحد المتابعين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أنه لا يزال يدرس الأمر، لا سيما وأنّ هناك أكثر من فيلم له، ويعمل على اختيار أحدهم لتقديم جزء جديد منه، سواء «حسن وبقلظ» أو «علي بابا» أو «ديدو».

الزواج يمنع هنا الزاهد من المشاركة في فيلم ديدو

وتابع كريم فهمي: «لسه بفكر والله، بس ممكن يكون ديدو 2، والفنان علي ربيع يبقى موجود معايا بطل ضمن الأحداث»، مُشيرًا إلى أنّ هنا الزاهد، كانت من المُفترض أن تشارك في الجزء الأول من ديدو إلا أنها اعتذرت لظروف طارئة.

واستطرد كريم فهمي: «هنا الزاهد نجمة، وإضافة لأي عمل، ويا ريت أشتغل معاها، وعمومًا هي كانت هتعمل ديدو، لولا ظروف جوازها من أحمد أخويا».

أحداث فيلم ديدو

وتدور أحداث فيلم ديدو، في إطار من الكوميديا، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعون في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

فيلم ديدو، بطولة كريم فهمي، وحمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي ونور قدري، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وبدأ طرحه بالسينمات في مايو 2021.