كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته: «دايما تفضلي كده كل ما تكبري تحلوي»

احتفل الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاد زوجته، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وقام نجوم الفن بتهنئتها والذي كان من بينهم ريهام عبد الغفور وعبير صبري، ولطيفة.

كريم فهمي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

نشر الفنان كريم فهمي، مجموعة من صور زوجته دانيا، لتهنئتها بعيد ميلادها، قائلا: «كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي»، وتابع فهمي منشوره بمداعبة زوجته، معلقا: «دايما تفضلي كده كل ما تكبري تحلوي وتعقلي».

وهنأ عدد من نجوم الفن دانيا زوجة الفنان كريم فهمي من خلال التعليقات، ومن بينهم، الفنانة لطيفة، والفنانة عبير صبري، فضلا عن مدح ريهام عبد الغفور لـ دانيا، معلقة لها: «قمر».

تزوج الفنان كريم فهمي، من دانيا البناوي، في عام 2013، وبالرغم من أنها من خارج الوسط الفني، إلا أنها تجمعها صداقات بالعديد من خارج الوسط الفني.

حيث تقوم دانيا، بنشر العديد من الصور برفقة نجوم الوسط الفني من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خلال نزهات ورحلات يقضونها معا.

إطلالات دانيا

تتميز دانيا، بإطلالتها الأنيقة، ونشر صور مميزة لها بملابس جذابة من خلال حسابها الشخصي عبر «إنستجرام»، لافتة الأنظار بجمالها، وتمتلك ما يقرب من نصف مليون متابع عبر حسابها.

كان آخر أعمال الفنان كريم فهمي، مشاركته بمسلسل «الاختيار» 2، مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي برمضان السابق.

ويشارك الآن كريم فهمي بـ فيلم «جارة القمر»، وضيف شرف بـ فيلم «السرب»، وقد عانى العام الماضي من أزمة صحية مفاجئة مشابهة لأزمة كريم عبد العزيز، بجلطات بالرئة.