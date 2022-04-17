مشيرة خطاب: اللاجئون في مصر يتمتعون بحرياتهم وحق العمل دون تمييز

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول «حقوق اللاجئين والمهاجرين» اليوم بمشاركة الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس الدكتور أيمن زهرى رئيس لجنة الحقوق الأقتصادية والدكتورة نهى بكر رئيس لجنة الحقوق الإجتماعية، محمد ممدوح وهانى إبراهيم، وديان مايسفسكى رئيس قسم السياسة والحكومة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وعسير المداين نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين فى مصر، والمستشار نوران عمر من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ومكافحة الأتجار بالبشر.

خطاب: مصر تحترم اتفاقيات حقوق الإنسان

أفتتحت أعمال الورشة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس وأكدت فى كلمتها أن مصر صدقت علي عدد كبير من اتفاقيات حقوق الانسان وتحترمها كلها وتطبقها في تعاملها مع اللاجئين الذين يتمتعون بحريتهم كاملة ولا يتم التمييز ضدهم ولا توجد معسكرات لهم في مصر، ويتمتعون بالحق في العمل والتعليم.

وأضافت أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة هى أزمة التضامن العالمية، وزادت حدتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب .

ولفتت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعس عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بحثًا عن الأمن والأمان، ويتقاعس عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد.

وتابعت قائلة إن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84٪ من اللاجئين في الدول النامية، حيث أن هناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84 % من اللاجئين.

خطاب: اللاجئون فى مصر يتمتعون بحرياتهم

وأوضحت رئيسة المجلس أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين يتمتعون بحقوقهم بموجب القانون الدولي كونهم بشر ولإنسانيتهم.

وولفتت إلى أن العالم يعيش اليوم أزمة طاحنة بسبب تدفقات غير مسبوقة للهجرة والنزوج وطلب اللجوء بسبب الحروب التي طالت دولا كثيرة بعضها لطموحات سياسية، والأخري لأسباب اقتصادية، وعرقية والأسوء من هذا هي الحروب التي تقع مستغلة الدين وتميز بين البشر بسبب عقيدتهم.

فيما أعربت الدكتورة نهى بكر رئيسة لجنة الحقوق الأجتماعية بالمجلس أننا أمام أزمة تضامن عالمية تأثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين ومن الهام جدًا فى قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والمجتمع الدولى ممثلًا فى المنظمات الأقليمية والدولية.

برنامج متكامل للمجلس لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين

جدير بالذكر أن ورشة العمل اليوم تأتى فى بداية برنامج متكامل ينفذه المجلس القومي لحقوق الانسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وذلك في إطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المجتمع المدني والاتحاد الاوروبي ومنظمات الامم المتحدة.

شارك في الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء