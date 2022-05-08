خالد عكاشة: الدولة تمد يدها للجميع من خلال حوار أطلقه الرئيس

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إعادة تفعيل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة العفو الرئاسي، مع الدعوة للحوار الوطني يؤكد رغبة الرئيس في إجراء الحوار، لافتا إلى أن الحوار ليس حوارا بين الرئيس والمعارضة، لكن حوار سياسي شامل، مبينا أن هذا الحوار سيتضمن رجال الأعمال ومختلف الأطراف.

قواعد الحوار الآتي بين الدولة ومختلف القوى

أضاف «عكاشة» خلال تصريحات لقناة Ten، في برنامج المشهد الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن الحوار ليس بين معارضة ونظام، لأن هذا سيفشله وليس كذلك حوار حقوقي، لأن ذلك ضمن لجان البرلمان، وتوجد عدة جولات في البرلمان، من أجل التوصل لتحقيق حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الحوار له بعد اقتصادي من أجل المشاركة في المرحلة المقبلة.

الدولة تمد يدها للجميع

تابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «الدولة عاوزه العلماء، الناس اللي بتفهم عشان يشتغلوا معها في المستقبل، لو عندك فكرة هاتها، مؤسسات الدولة حاضرة وعاوزه الناس تتعاون معها، عاوزين أصحاب الأفكار، والمجموعات اللي بتشتغل، وبتطلع أفكار ويكون في ورش عمل، ويكون في تصور رايحين فين، وكل ده لم يكن يتأتي إلا بجسم مشروع وطني موجود بالفعل، إحنا عندنا مشروع وطني أنجز بالفعل، ودعوة الحوار استكمال لهذا المشروع خوفا من المهددات اللي جاية مع التمثيل الأكاديمي والسياسي والفني والمصريين في الخارج، عشان نوصل بالمشروع للأمان، وميبقاش زي مشاريع أخرى عملتها الدولة ومنجحتش بسبب عدم مشاركة الجميع».