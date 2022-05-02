شركات السياحة: 10 شوال.. آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من السعودية

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا للضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي أصدرتها وزارة السياحة والأثار فإن آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية هو 10 شوال الجاري، لافتا إلى أن عدد المعتمرين المصريين بلغ نحو 20 ألف معتمر.

مطالبات ببدء موسم العمرة المقبل مبكرا

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة تأمل في أن تبدأ رحلات العمرة خلال الموسم المقبل بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، لاسيما وأن أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة خلال الموسم المنقضي كان قليل للغاية.

وتابع: «وزارة السياحة والأثار قصرت موسم العمرة المنقضي على أشهر رجب وشعبان ورمضان، وخصصت خلالها نحو 60 ألف تأشيرة عمرة بواقع 20 ألف تأشيرة لكل شهر، وبلغت حصة كل شركة سياحة منها خلال الموسم نحو 45 تأشيرة فقط.

أسعار برامج العمرة كانت الأعلى

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إلى أن قلة أعداد تأشيرات العمرة خلال موسم العمرة المنقضي كانت أحد الأسباب الرئيسية لإرتفاع أسعار برامج العمرة ،لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة خلال موسم العمرة 1443 هجريا كان الأعلى مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن غالبية الشركات التى نظمت برامج العمرة خلال شهررمضان الماضى حرصت على تنظيم البرامج الإقتصادية وذلك كونها مناسبة لغالبية المسافرين للعمرة، كما كانت البرامج التى تبلغ مدتها شهر هي الأكثر تنظيما خلال رمضان .

يشار إلى أن إحصاءات العمرة التي أصدرتها بعض الجهات الرسمية السعودية أثبتت أن هناك أكثر من 100 ألف معتمر مصري أدوا العمرة بعيدا عن البوابة المصرية للعمرة وذلك عن طريق حصولهم على تأشيرة عمرة مباشرة من السعودية وسفرهم لأداء المناسك عقب سفرهم لدولة أخرى كترانزيت .