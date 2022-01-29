مأزق جنات وأحمد رزق قبل لقاء مصر والمغرب.. «الزوج المصري هيتفرج برة البيت»

أكدت الفنانة المغربية جنات، أنها في موقف محرج بسبب مباراة مصر أمام منتخب بلادها، المقرر لها غدا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون، إذ إنها متزوجة من مواطن مصري.

وأضافت الفنانة المغربية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: «سنكون سعداء نظرا للعلاقة القوية بين الشعبين، فالجمهور المصري يدعم المنتخب المغربي منذ بداية البطولة، والعكس صحيح، لكن في النهاية يتمنى كل طرف أن يفوز الفريق الذي يشجعه، وأعتقد أن زوجي لن يتابع المباراة في البيت عشان أنا بشجع بحماس، وأتمنى أن يفوز المغرب».

تمنيات بمباراة رائعة بين الفريقين

من جهته، قال الفنان أحمد رزق: «أرحب بجنات، وعين العقل إنه ميتفرجش في البيت، اديه التليفون عشان أكلمه، ونتمنى أن تكون مباراة الغد التي ستجمع بين الفريقين جميلة، والكل رابح، وأنا متزوج من مغربية أيضًا، ومررت بهذه المواقف كثيرا على مستوى الأندية والمنتخبات، فقد لعب الأهلي كثيرا في المغرب، كما لعبت فرق مغربية كثيرا في مصر، زوجتي مشجعة للوداد وأنا أهلاوي متعصب».

وأردف: «في مباريات الأندية المصرية والمغربية نتابع المباراة سويا، لكن هذه البطولة فأنا أتابعها مع مجموعة من أصدقائي منذ البداية، وسيتكرر الأمر في مباراة الغد، ولن أشاهد المباراة معها، فأنا من حقي تشجيع منتخب بلدي، وهي من حقها دعم منتخب بلدها».

المصريون والمغاربة «سمن على عسل»

وأكد، أنه يدعم المنتخب المغربي منذ بداية البطولة، حيث تصاعد مستواه مع تتابع المباريات وهو ما تكرر مع المنتخب الوطني: «الفرقتين كبار، وفي النهاية اللي هيكسب هنقوله مبروك، وأحب أهل المغرب جدا، ولاعبونا موجودون سويًا في نفس الفندق، والتقط عدد من لاعبيه صورا مع محمد صلاح، وفي منصات التواصل الاجتماعي أرى أن المصريين والمغاربة سمن على عسل، وسنضرب مثلا في الروح الرياضية والحب بين الشعبين».